RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нацбанк почав економити енергоресурси: міняють світильники, встановлюють датчики руху

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 18:00
Нацбанк почав економити енергоресурси: міняють світильники, встановлюють датчики руху - Фото
Фото сайт НБУ

Національний банк запроваджує систему енергетичного менеджменту, щоб ефективніше використовувати енергоресурси та оптимізувати енерговитрати. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
 

Для раціонального використання енергоресурсів:

→ освітлення в офісах центрального апарату НБУ та місцях загального користування поступово замінюють на енергозбережне. На сьогодні замінено близько 40% світильників;
→ у приміщеннях центрального апарату НБУ встановлюють системи освітлення з автоматичним увімкненням від датчиків руху;
→ з метою економії води поступово замінюють крани на автоматизовані, з датчиками руху;
→ під час модернізації систем кондиціювання використовуються енергоощадні інверторні кондиціонери;
→ співробітників інформують про необхідність ощадливого споживання енергоресурсів.

Крім того, протягом 2023-2024 років у будівлях центрального апарату Національного банку планують поетапну заміну обладнання з метою зменшення викидів СО2.

Віра Касіян
енергоресурсиНБУекономія електроенергії
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 