Нацбанк почав економити енергоресурси: міняють світильники, встановлюють датчики руху

Національний банк запроваджує систему енергетичного менеджменту, щоб ефективніше використовувати енергоресурси та оптимізувати енерговитрати. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Для раціонального використання енергоресурсів:

→ освітлення в офісах центрального апарату НБУ та місцях загального користування поступово замінюють на енергозбережне. На сьогодні замінено близько 40% світильників;

→ у приміщеннях центрального апарату НБУ встановлюють системи освітлення з автоматичним увімкненням від датчиків руху;

→ з метою економії води поступово замінюють крани на автоматизовані, з датчиками руху;

→ під час модернізації систем кондиціювання використовуються енергоощадні інверторні кондиціонери;

→ співробітників інформують про необхідність ощадливого споживання енергоресурсів.