Нацбанк почав економити енергоресурси: міняють світильники, встановлюють датчики руху
Національний банк запроваджує систему енергетичного менеджменту, щоб ефективніше використовувати енергоресурси та оптимізувати енерговитрати. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Для раціонального використання енергоресурсів:
→ освітлення в офісах центрального апарату НБУ та місцях загального користування поступово замінюють на енергозбережне. На сьогодні замінено близько 40% світильників;
→ у приміщеннях центрального апарату НБУ встановлюють системи освітлення з автоматичним увімкненням від датчиків руху;
→ з метою економії води поступово замінюють крани на автоматизовані, з датчиками руху;
→ під час модернізації систем кондиціювання використовуються енергоощадні інверторні кондиціонери;
→ співробітників інформують про необхідність ощадливого споживання енергоресурсів.
Крім того, протягом 2023-2024 років у будівлях центрального апарату Національного банку планують поетапну заміну обладнання з метою зменшення викидів СО2.
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