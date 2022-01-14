Нацбанк назвал реальные ставки по депозитам в банках

В декабре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с концом 2020 года ставки снизились на 3,2 п.п, сообщает НБУ.

По данным Нацбанка, ставки по новым депозитам для населения в валюте в декабре 2021 года упали на 1,0 п.п. до 0,6% годовых.

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В декабре 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,7%, что на 0,7% меньше, чем в 2020 году. По валютным депозитам ставки упали с 1,5% до 1,4 годовых.

Депозитный портфель банков за 2021 год вырос на 11,4% до 1 502 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 6,8% до 721 млрд грн, предприятий вырос на 17,1% до 769 млрд грн.

По итогам третьего квартала 2021 года депозитный портфель в гривне в целом по банковской системе уменьшился на 1,2%.

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Наталия Софиенко

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