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15.07.2019, 19:29

Нацбанк обжаловал банкротство Златобанка

Нацбанк обжаловал банкротство Златобанка

НБУ напомнил кредиторам Златобанка о денежных требованиях

Национальный банк оспорил в суде решение Хозяйственного суда Киева о неплатежеспособности Златобанка, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк не соглашается с постановлением Хозяйственного суда Киева об открытии производства по делу о банкротстве Златобанка и уже подал апелляцию", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что ликвидация банков должна проходить в рамках закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", а не по общей процедуре банкротства. Соответственно, приоритетное право на возвращение вкладов имеют кредиторы (в том числе и вкладчики), а не акционеры банка.

Регулятор напомнил, что через решение суда о банкротстве кредиторы Златобанка до 25 июля обязаны представить денежные требования к должнику. Этот срок является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, 5 февраля 2019 года Верховный суд отменил постановление НБУ, которым он признал Златобанк неплатежеспособным

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Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка оценивались в 7,9 млрд грн. По их величине Златобанк занимал 27 место из 173 банков Украины.

По данным НБУ, банк принадлежит Алене Якименко. В то же время по данным журналистов сайта Наші Гроші, конечным владельцем Златобанка является Леонид Юрышева - бизнес-партнер Рината Ахметова.

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Теги: банкротство златобанка, златобанк
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