Нацбанк обжаловал банкротство Златобанка

Национальный банк оспорил в суде решение Хозяйственного суда Киева о неплатежеспособности Златобанка, сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк не соглашается с постановлением Хозяйственного суда Киева об открытии производства по делу о банкротстве Златобанка и уже подал апелляцию", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что ликвидация банков должна проходить в рамках закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", а не по общей процедуре банкротства. Соответственно, приоритетное право на возвращение вкладов имеют кредиторы (в том числе и вкладчики), а не акционеры банка.

Регулятор напомнил, что через решение суда о банкротстве кредиторы Златобанка до 25 июля обязаны представить денежные требования к должнику. Этот срок является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, 5 февраля 2019 года Верховный суд отменил постановление НБУ, которым он признал Златобанк неплатежеспособным.

Читайте также: Зомби-правосудие. Зачем Златобанк воскресили из мертвых

Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка оценивались в 7,9 млрд грн. По их величине Златобанк занимал 27 место из 173 банков Украины.

По данным НБУ, банк принадлежит Алене Якименко. В то же время по данным журналистов сайта Наші Гроші, конечным владельцем Златобанка является Леонид Юрышева - бизнес-партнер Рината Ахметова.