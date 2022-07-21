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Нацбанк получил 31,6 млрд грн прибыли: отчет за 2021 год

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 09:35
Нацбанк получил 31,6 млрд грн прибыли: отчет за 2021 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет Национального банка в понедельник, 18 июля, утвердил консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2021 год. Она показала, что по итогам 2021 года прибыль НБУ составила 31,6 млрд грн, сообщила пресс-служба НБУ.

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"Эта сумма традиционно частично направлена в государственный бюджет Украины, а частично – в общие резервы Национального банка", – говорится в сообщении НБУ.

В отличие от предыдущих лет в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины Нацбанк перечислил в госбюджет часть прибыли в сумме 18,8 млрд грн еще 24 февраля, то есть до подтверждения внешним аудитором и утверждения Советом НБУ консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.

Остальная прибыль – 12,8 млрд грн – была направлена на увеличение общих резервов Национального банка, которые по закону должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств НБУ.

Нацбанк получил 31,6 млрд грн прибыли: отчет за 2021 год

Основное влияние на финансовый результат Национального банка оказали:

– процентные доходы и расходы, чистая сумма которых по итогам 2021 года составила 28,8 млрд грн, что на 88,2% больше, чем в 2020 году, преимущественно за счет роста доходов по ОВГЗ;

– отрицательная переоценка финансовых инструментов в связи с изменением официального валютного курса и их справедливой стоимости в размере 23,4 млрд грн.

Уменьшение размера собственного капитала НБУ в 2021 году с 184,9 млрд грн до 166,9 млрд грн (или на 9,8%) произошло за счет уменьшения резервов переоценки, что обусловлено преимущественно укреплением гривни.

Отчетность НБУ подтверждена аудиторской фирмой Эрнст энд Янг Аудиторские услуги.

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Андрей Водяный
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НБУ прибыль
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