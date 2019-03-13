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13.03.2019, 15:32

Нацбанк согласовал назначение нового главы ТАСкомбанка

Нацбанк согласовал назначение нового главы ТАСкомбанка

Правление АО ТАСкомбанк возглавил Андрей Комарист

Национальный банк Украины согласовал назначение Андрея Комариста на должность председателя правления АО ТАСкомбанк. Об этом сообщает пресс-слудба банка.

В сообщении говорится, что 11 марта 2019 года решением правления Нацбанка согласовано назначение Андрея Комариста на должность председателя правления ТАСкомбанка. С 12 марта Комарист официально приступил к выполнению обязанностей.

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До назначения на должность председателя правления Комарист работал директором по развитию продуктов розничного бизнеса ТАСкомбанка. У него более 25 лет опыта работы в банковской и финансовой сфере, 22 из них - на руководящих должностях, отмечают в банке.

В частности, Комарист работал в КБ Приватбанк и других банках. Имеет опыт работы в розничном бизнесе и финансовом управлениях. Закончил Харьковский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук.

Напомним, что глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул свой пост по собственному желанию. Такое решение набсовет ТАСкомбанка утвердил 11 марта 2019 года.

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Теги: ТАСкомбанк, Комарист Андрей
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