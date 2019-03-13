Нацбанк согласовал назначение нового главы ТАСкомбанка

Национальный банк Украины согласовал назначение Андрея Комариста на должность председателя правления АО ТАСкомбанк. Об этом сообщает пресс-слудба банка.

В сообщении говорится, что 11 марта 2019 года решением правления Нацбанка согласовано назначение Андрея Комариста на должность председателя правления ТАСкомбанка. С 12 марта Комарист официально приступил к выполнению обязанностей.

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До назначения на должность председателя правления Комарист работал директором по развитию продуктов розничного бизнеса ТАСкомбанка. У него более 25 лет опыта работы в банковской и финансовой сфере, 22 из них - на руководящих должностях, отмечают в банке.

В частности, Комарист работал в КБ Приватбанк и других банках. Имеет опыт работы в розничном бизнесе и финансовом управлениях. Закончил Харьковский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук.

Напомним, что глава правления ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул свой пост по собственному желанию. Такое решение набсовет ТАСкомбанка утвердил 11 марта 2019 года.