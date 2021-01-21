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Нацбанк ввел регулярные проверки кибербезопасности банков

21.01.2021, 11:11
Нацбанк ввел регулярные проверки кибербезопасности банков - Фото
Хакер (фото - depositphotos.com)

Национальный банк Украины ввел новый вид контроля банков за выполнением ими надлежащего уровня информационной безопасности и киберзащиты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Контроль будут проводить специалисты Нацбанка в сфере киберзащиты путем выездных проверок и безвыездного надзора.  

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Также, согласно принятому постановлению, НБУ установил требования о проведении банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты. Банки обязаны ежегодно проводить советующую самооценку и отчитываться регулятору о рисках информационной безопасности.  

Постановление об усилении киберзащиты банков вступило в силу с 21 января 2021 года.

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Роман Брыль
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нацбанк кибербазопасность выездные проверки

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