Нацбанк ввел регулярные проверки кибербезопасности банков
Национальный банк Украины ввел новый вид контроля банков за выполнением ими надлежащего уровня информационной безопасности и киберзащиты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Контроль будут проводить специалисты Нацбанка в сфере киберзащиты путем выездных проверок и безвыездного надзора.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Также, согласно принятому постановлению, НБУ установил требования о проведении банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты. Банки обязаны ежегодно проводить советующую самооценку и отчитываться регулятору о рисках информационной безопасности.
Постановление об усилении киберзащиты банков вступило в силу с 21 января 2021 года.
- 30 октября 2020 года Национальный банк Украины разработал методические рекомендации об управлении операционным риском, в частности киберриском, и хранении информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры.
- СБУ в 2020 году нейтрализовала 460 кибератак на органы госуправления и критически важные объекты инфраструктуры.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии