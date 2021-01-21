Нацбанк ввел регулярные проверки кибербезопасности банков

Национальный банк Украины ввел новый вид контроля банков за выполнением ими надлежащего уровня информационной безопасности и киберзащиты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Контроль будут проводить специалисты Нацбанка в сфере киберзащиты путем выездных проверок и безвыездного надзора.

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Также, согласно принятому постановлению, НБУ установил требования о проведении банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты. Банки обязаны ежегодно проводить советующую самооценку и отчитываться регулятору о рисках информационной безопасности.

Постановление об усилении киберзащиты банков вступило в силу с 21 января 2021 года.

30 октября 2020 года Национальный банк Украины разработал методические рекомендации об управлении операционным риском, в частности киберриском, и хранении информации о клиентах объектами платежной инфраструктуры.

СБУ в 2020 году нейтрализовала 460 кибератак на органы госуправления и критически важные объекты инфраструктуры.

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Роман Брыль

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