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Нацбанк выполнил свой структурный маяк для сотрудничества с МВФ

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 09:28
Нацбанк выполнил свой структурный маяк для сотрудничества с МВФ - Фото
Андрей Пышный (Фото: НБУ)

Национальный банк выполнил установленный для него структурный маяк сотрудничества с Международным валютным фондом, утвердив концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный в комментарии Интерфаксу-Украина.

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"За НБУ закреплен один структурный маяк по мониторинговой программе. До конца января 2023 года в консультациях со специалистами МВФ мы должны были подготовить техзадания с описанием методологии и процедур проведения диагностического обследования банков, необходимых для оценки достаточности банковского капитала и определение приоритетов в работе с неработающими кредитами. Соответствующее техническое задание согласовано с МВФ и 26 января 2023 года утверждено правлением НБУ. Следовательно, структурный маяк выполнен", – рассказал он.

Пышный рассказал, что в феврале и марте запланирована работа с миссией МВФ для проведения первого пересмотра мониторинговой программы и разработки новой программы, которая в отличие от нынешней будет предусматривать кредитное финансирование.

  • 21 октября 2022 года по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
  • В декабре МВФ назвал так называемые структурные маяки – обязательства, которые Украина должна выполнить для успешного выполнения программы.
Андрій Водяний
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Андрей Пышный МВФ НБУ
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