Нацбанк запретил ломбардам принимать дроны и тепловизоры
Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
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Запрет вводится с 4 мая 2024 года во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете.
Полный список товаров двойного использования опубликован в приложении к постановлению Кабинета Министров №86 от 28 января 2004 года.
- 29 марта 2024 года на сайте президента Украины за несколько часов собрала нужные для рассмотрения 25 000 голосов петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино для военных.
- Ее автор – военный 59-й бригады Павел Петриченко – просил, среди прочего, запретить ломбардам принимать дроны и тепловизоры от военных.
- 15 апреля Петриченко погиб на фронте, а через пять дней СНБО принял решение "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".