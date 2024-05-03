Нацбанк запретил ломбардам принимать дроны и тепловизоры

НБУ во исполнение решения СНБО запретил банкам и небанкам принимать в залог товары двойного использования

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Запрет вводится с 4 мая 2024 года во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете.

Полный список товаров двойного использования опубликован в приложении к постановлению Кабинета Министров №86 от 28 января 2004 года.