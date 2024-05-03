Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони й тепловізори

НБУ на виконання рішення РНБО заборонив банкам і небанкам приймати у заставу товари подвійного використання

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Заборона вводиться з 4 травня 2024 року на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Повний список товарів подвійного використання опублікований у додатку до постанови Кабінету міністрів №86 від 28 січня 2004 року.