Нацбанк заборонив ломбардам приймати дрони й тепловізори
Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання. Про це повідомила пресслужба НБУ.
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Заборона вводиться з 4 травня 2024 року на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.
Повний список товарів подвійного використання опублікований у додатку до постанови Кабінету міністрів №86 від 28 січня 2004 року.
- 29 березня 2024 року на сайті президента України за кілька годин зібрала потрібні для розгляду 25 000 голосів петиція з вимогою обмежити роботу онлайн-казино для військових.
- Її автор – військовий 59 бригади Павло Петриченко - просив, з-поміж іншого, заборонити ломбардам приймати дрони й тепловізори від військових.
- 15 квітня Петриченко загинув на фронті, а через п'ять днів РНБО ухвалила рішення "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".