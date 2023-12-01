Нацбанку вернули все гривни, которые украинцы обменяли в Европе в 2022 году

Фото: пресс-служба НБУ

НБУ получил от центральных банков десяти стран все наличные гривни, которые, выехавшие из-за войны украинцы, обменяли в Европе в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Всего Нацбанк получил обратно 970,1 млн наличных гривень.

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Основным хабом, который аккумулировал наличную гривню украинцев в Европе, стал Национальный банк Польши.

Именно польский Центробанк первым ввел программу обмена наличных гривень для украинцев. Она заработала через месяц после начала полномасштабного вторжения России.

Впоследствии инициативу поддержали центробанки Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции, Нидерландов.

После возврата наличных из Европы, НБУ закрывает проект обмена гривень с центробанками европейских стран.

С 1 декабря 2023 года НБУ отменил все ограничения на объемы продажи наличной валюты населению.

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