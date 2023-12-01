НБУ отменил все ограничения на объемы продажи наличной валюты населению

С 1 декабря в Украине существенно смягчаются валютные ограничения

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Национальный банк с 1 декабря пересмотрел валютные ограничения для населения и бизнеса, сообщается на сайте регулятора.

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Во-первых, отменены все ограничения для банков и других финансовых учреждений по объемам продажи наличной иностранной валюты населению.

Нацбанк считает, что это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами, позволит стабилизировать курсовые ожидания и повысить устойчивость валютного рынка.

Во-вторых, НБУ разрешил Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) перечислять за границу деньги для возмещения или компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с осуществлением таких операций.

Это сделано для страхования военных рисков экспорта через порты Украины.

В-третьих, НБУ расширил список услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам.

В него вошли услуги, связанные с процессом лечения или реабилитации в иностранных медицинских учреждениях, а также некоторые услуги для студентов, которые учатся в иностранных вузах (оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферы от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги).

"Изменения достаточно значительные. Благодаря нашим международным партнерам и слаженной работе украинской команды, это постепенное движение к рыночной нормальности возможно", – прокомментировал решение глава НБУ Андрей Пышный.