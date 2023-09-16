НБУ смягчил валютные ограничения: что изменится
С 16 сентября 2023 года внесены изменения относительно ряда валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.
Учитывая предложения общественных организаций и банков, НБУ расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. Так, в соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.
"Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании", – говорится в сообщении.
НБУ дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом министров Украины. Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.
"Такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", – отметили в НБУ.
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- С 20 мая 2023 г. НБУ смягчил валютные ограничения для страховых компаний и иностранных инвесторов в ОВГЗ.
- 16 июня регулятор разрешил резидентам-заемщикам переводить за границу деньги для обслуживания кредитов, которые обеспечены гарантией международной финансовой организации или предоставлены иностранными государствами (или их учреждениями).
- С 21 июня разрешил украинским компаниям погашать кредиты за границей. С 12 августа НБУ смягчил ряд валютных ограничений с целью более активного участия банков-нерезидентов на рынке гособлигаций, увеличения притока иностранной валюты в страну и поддержки социальных инициатив.
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