НБУ смягчил валютные ограничения: что изменится

С 16 сентября 2023 года внесены изменения относительно ряда валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

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Учитывая предложения общественных организаций и банков, НБУ расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. Так, в соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

"Это важно для восстановления здоровья людей с инвалидностью, включая участников боевых действий, нуждающихся в протезировании", – говорится в сообщении.

НБУ дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом министров Украины. Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

"Такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", – отметили в НБУ.

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