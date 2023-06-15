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НБУ смягчил валютные ограничения по выводу денег за границу украинскими компаниями

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15.06.2023, 15:05
НБУ смягчил валютные ограничения по выводу денег за границу украинскими компаниями - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины с 16 июня 2023 года разрешает украинским компаниям-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.  

Решение о смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации в банковской системе.  

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В частности, резиденты смогут выплачивать кредиты иностранным кредиторам, если такие кредиты обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации. 

Также если кредиты предоставлены с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение либо через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.  

Национальный банк также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями кредитного договора. Эта мера предосторожности позволит нивелировать непродуктивный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка.  

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По оценкам Национального банка, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток. 

Также предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину.  

Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.  

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Роман Брыль
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