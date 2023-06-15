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НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо виведення грошей за кордон українськими компаніями

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 15:05
НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо виведення грошей за кордон українськими компаніями - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України з 16 червня 2023 року дозволяє українським компаніям-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив, враховуючи стійку ситуацію на валютному ринку, досить високий обсяг міжнародних резервів та покращення ситуації у банківській системі.

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Зокрема, резиденти зможуть виплачувати кредити іноземним кредиторам, якщо такі кредити забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації.

Також якщо кредити надані за участю іноземної експортно-кредитної агенції або іноземної держави через уповноважену ним установу чи через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава або іноземний державний банк.

Національний банк також визначив, що резиденти зможуть здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати відсотків, передбачених умовами кредитного договору. Цей запобіжний захід дозволить нівелювати непродуктивний відтік капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.

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За оцінками Національного банку, завдяки запровадженню такого пом'якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їхній відтік.

Також надання можливості переказу за кордон коштів для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик покращить умови залучення коштів до України.

Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів направити фінансування на відновлення української економіки.

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Роман Бриль
кредитиНБУвалютні обмеження
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