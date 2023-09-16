НБУ пом'якшив валютні обмеження: що зміниться

З 16 вересня 2023 року внесено зміни стосовно низки валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, із 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

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Ураховуючи пропозиції громадських організацій та банків, НБУ розширює перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон. Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх складників, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

"Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, зокрема учасників бойових дій, які потребують протезування", – йдеться в повідомленні.

НБУ дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом міністрів України. Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.

"Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", – зазначили в НБУ.

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