НБУ пом'якшив валютні обмеження – подробиці
Національний банк із 12 серпня пом'якшив низку валютних обмежень із метою активнішої участі банків-нерезидентів на ринку держоблігацій, ️збільшення припливу іноземної валюти в країну та підтримання соціальних ініціатив. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зміни стосуються:
→ переказів за кордон для виплати пенсій громадянам України. Відтепер Укрпошта матиме змогу здійснювати перекази для виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном;
→ участі банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті. НБУ дозволив банкам-нерезидентам здійснювати переказ коштів у гривні на їхні кореспондентські рахунки в українських банках, для операцій із внутрішніми державними облігаціями України, номінованими в гривні;
→ переказів коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах. Товарні біржі зможуть переказувати кошти нерезиденту, щоб повернути попередньо внесені ним суми гарантійного забезпечення для участі в торгах. Повернення може здійснюватися лише завдяки коштам, попередньо перерахованим нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі;
→ валютного нагляду банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів. За рішенням НБУ, банки не матимуть змоги завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повного або часткового повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.
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Зміни внесені постановою правління Національного банку України від 10 серпня 2023 року №96 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18".
- З 20 травня 2023 року НБУ пом'якшив валютні обмеження для страхових компаній та іноземних інвесторів в ОВДП.
- 16 червня регулятор дозволив резидентам-позичальникам переказувати за кордон гроші для обслуговування кредитів, які забезпечені гарантією міжнародної фінансової організації або надані іноземними державами (чи їхніми установами).
- З 21 червня дозволив українським компаніям погашати кредити за кордоном.
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