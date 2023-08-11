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НБУ пом'якшив валютні обмеження – подробиці

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 13:46
НБУ пом'якшив валютні обмеження – подробиці - Фото
Національний банк України (Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ)

Національний банк із 12 серпня пом'якшив низку валютних обмежень із метою активнішої участі банків-нерезидентів на ринку держоблігацій, ️збільшення припливу іноземної валюти в країну та підтримання соціальних ініціатив. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Зміни стосуються: 

→ переказів за кордон для виплати пенсій громадянам України. Відтепер Укрпошта матиме змогу здійснювати перекази для виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном;

→ участі банків-нерезидентів в операціях з ОВДП, номінованими в національній валюті. НБУ дозволив банкам-нерезидентам здійснювати переказ коштів у гривні на їхні кореспондентські рахунки в українських банках, для операцій із внутрішніми державними облігаціями України, номінованими в гривні;

→ переказів коштів за кордон товарними біржами для повернення гарантійного забезпечення для участі в торгах. Товарні біржі зможуть переказувати кошти нерезиденту, щоб повернути попередньо внесені ним суми гарантійного забезпечення для участі в торгах. Повернення може здійснюватися лише завдяки коштам, попередньо перерахованим нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі;

→ валютного нагляду банків за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією з імпорту товарів. За рішенням НБУ, банки не матимуть змоги завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повного або часткового повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

Читайте також: "Ми не прив’язані до календаря". Голова НБУ про перспективи скасування валютних обмежень

Зміни внесені постановою правління Національного банку України від 10 серпня 2023 року №96 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18".

Віра Касіян
ОВДПпенсіїНБУвалютні обмеженнянерезиденти
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