НБУ смягчил валютные ограничения – подробности

Национальный банк с 12 августа смягчил ряд валютных ограничений с целью более активного участия банков-нерезидентов на рынке гособлигаций, увеличения притока иностранной валюты в страну и поддержки социальных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Изменения касаются:

→ переводов за границу для выплаты пенсий гражданам Украины. Теперь Укрпошта сможет осуществлять переводы для выплат пенсий и денежных пособий гражданам Украины, временно находящимся за границей;

→ участия банков-нерезидентов в операциях по ОВГЗ, номинированным в национальной валюте. НБУ разрешил банкам-нерезидентам осуществлять перевод средств в гривне на их корреспондентские счета в украинских банках для операций с внутренними государственными облигациями Украины, номинированными в гривне;

→ перевода средств за границу товарными биржами для возврата гарантийного обеспечения для участия в торгах. Товарные биржи смогут перечислять средства нерезиденту, чтобы вернуть предварительно внесенные им суммы гарантийного обеспечения для участия в торгах. Возврат может производиться только за счет средств, предварительно перечисленных нерезидентом из-за границы для участия в торгах на товарной бирже;

→ валютного надзора банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров. Согласно решению НБУ, банки не смогут завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров при полном или частичном возврате средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.

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Изменения внесены постановлением правления Национального банка Украины от 10 августа 2023 года №96 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18".