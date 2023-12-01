НБУ скасував усі обмеження на обсяги продажу готівкової валюти населенню

З 1 грудня в Україні значно пом'якшуються валютні обмеження

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Національний банк з 1 грудня переглянув валютні обмеження для населення та бізнесу, повідомляється на сайті регулятора.

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По-перше, скасовані усі обмеження для банків та інших фінансових установ на обсяги продажу готівкової іноземної валюти населенню.

Нацбанк вважає, що це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами, дозволить стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

По-друге, НБУ дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон гроші для відшкодування чи компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних зі здійсненням таких операцій.

Це зроблено для страхування воєнних ризиків експорту через порти України.

По-третє, НБУ розширив перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам.

До нього увійшли послуги, пов’язані з процесом лікування чи реабілітації в іноземних медичних закладах, а також деякі послуги для студентів, які вчаться в іноземних вишах (оплата за проживання, отримання візи на період навчання, трансфери від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг).

"Зміни досить значні. Завдячуємо нашим міжнародним партнерам та злагодженій роботі української команди, що цей поступовий рух до ринкової нормальності є можливим", – прокоментував рішення голова НБУ Андрій Пишний.