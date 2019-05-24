Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 13:41

НБУ оспорил оба решения Окружного админсуда по ПриватБанку

НБУ оспорил оба решения Окружного админсуда по ПриватБанку

Регулятор обжаловал решение суда по иску компании, связанной с Игорем Коломойским

Национальный банк обжаловал решения Окружного админсуда Киева по иску связанной с Игорем Коломойским компании Triantal Investments Ltd об отмене решения НБУ, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ обратили внимание на отдельные аргументы суда, послуживших основанием для принятия решения. С ними, как заявил регулятор, согласиться невозможно.

Во-первых, решение регулятора не нарушает права офшорной компании, поскольку она как акционер банка была признана связанной с ПриватБанком лицом еще во времена прежних владельцев - правлением финучреждения, считаю в Нацбанке.

Во-вторых, суд, по мнению НБУ, нарушил предметную юрисдикцию, посчитав, что нарушение прав бывшего акционера банка является основанием для обращения с иском в админсуд. "В таком случае дело должно было рассматриваться судом хозяйственной юрисдикции, а не административной", - отметили в НБУ.

Кроме того, по мнению регулятора, суд пришел к ошибочному выводу, посчитав, что решение об определении связанных с банком лиц было основанием для признания ПриватБанка неплатежеспособным и его национализации.

"Это не соответствует действительности и является абсурдным, поскольку решение об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных было принято в связи с отсутствием у него капитала, о чем указано в самом решении", - добавил регулятор.

Также в Нацбанке заявили, что суд пришел к ошибочному выводу, посчитав, что НБУ не имела права принимать решение об определении связанных с банком лиц, так как о об этом не указано в законе о Национальном банке.

Регулятор отметил, что такое право дают ему статьи 7, 14 и 15 закона о Нацбанке, если была создана специальная комиссия. "Ни один другой государственный орган, кроме Национального банка, не наделен правом на определение лиц связанными с банками", - заключили в НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконном выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 