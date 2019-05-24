НБУ оспорил оба решения Окружного админсуда по ПриватБанку

Национальный банк обжаловал решения Окружного админсуда Киева по иску связанной с Игорем Коломойским компании Triantal Investments Ltd об отмене решения НБУ, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ обратили внимание на отдельные аргументы суда, послуживших основанием для принятия решения. С ними, как заявил регулятор, согласиться невозможно.

Во-первых, решение регулятора не нарушает права офшорной компании, поскольку она как акционер банка была признана связанной с ПриватБанком лицом еще во времена прежних владельцев - правлением финучреждения, считаю в Нацбанке.

Во-вторых, суд, по мнению НБУ, нарушил предметную юрисдикцию, посчитав, что нарушение прав бывшего акционера банка является основанием для обращения с иском в админсуд. "В таком случае дело должно было рассматриваться судом хозяйственной юрисдикции, а не административной", - отметили в НБУ.

Кроме того, по мнению регулятора, суд пришел к ошибочному выводу, посчитав, что решение об определении связанных с банком лиц было основанием для признания ПриватБанка неплатежеспособным и его национализации.

"Это не соответствует действительности и является абсурдным, поскольку решение об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных было принято в связи с отсутствием у него капитала, о чем указано в самом решении", - добавил регулятор.

Также в Нацбанке заявили, что суд пришел к ошибочному выводу, посчитав, что НБУ не имела права принимать решение об определении связанных с банком лиц, так как о об этом не указано в законе о Национальном банке.

Регулятор отметил, что такое право дают ему статьи 7, 14 и 15 закона о Нацбанке, если была создана специальная комиссия. "Ни один другой государственный орган, кроме Национального банка, не наделен правом на определение лиц связанными с банками", - заключили в НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконном выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.