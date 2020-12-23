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Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов

23.12.2020, 17:39
Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов - Фото
Новый глава департамента по финмониторингу НБУ Алексей Бережной (Фото: пресс-служба НБУ)

Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины в результате открытого конкурсного отбора назначен Алексей Бережной. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Он уже возглавлял в Нацбанке департамент финмониторинга в 2014-2015 годах. Ранее, в 2003-2012 годах работал в НБУ на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.

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Бережной также занимал должности заместителя министров финансов и иностранных дел. Работал в Укргазбанке, ПриватБанке и Укрсоцбанке на должности руководителя отделов по комплаенсу и финансовому мониторингу.

В НБУ в функции Бережного будет входить регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, валютный контроль, лицензирование и регистрация валютных операций.   

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Роман Брыль
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