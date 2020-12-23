Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов
Директором департамента финансового мониторинга Национального банка Украины в результате открытого конкурсного отбора назначен Алексей Бережной. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Он уже возглавлял в Нацбанке департамент финмониторинга в 2014-2015 годах. Ранее, в 2003-2012 годах работал в НБУ на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.
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Бережной также занимал должности заместителя министров финансов и иностранных дел. Работал в Укргазбанке, ПриватБанке и Укрсоцбанке на должности руководителя отделов по комплаенсу и финансовому мониторингу.
В НБУ в функции Бережного будет входить регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, валютный контроль, лицензирование и регистрация валютных операций.
- 28 апреля 2020 года вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
- 25 мая Национальный банк утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга в связи с введением в действие 28 апреля требований законодательства по вопросам финмониторинга.
- 1 октября НБУ применил санкции к Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь за нарушение финмониторинга.
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