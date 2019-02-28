НБУ хочет снизить граничную сумму расчета наличными

Национальний банк Украины планирует сузить сферу использования наличных денег, в частности снизить предельную сумму расчетов наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 000 до 15 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сообщении говорится, что Нацбанк разработал и предлагает для обсужения проект постановления Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

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В проекте документа НБУ также предлагает ограничить до 15 000 грн наличные расчеты доверенных лиц субъектов хозяйствования, получивших деньги под отчет.

Кроме того, Нацбанк планирует обязать субъектов хозяйствования при снятии наличных с текущих счетов предоставлять по запросу банка подтверждающие документы о таких наличных расчетах для изучения клиента.

В то же время, говорится в сообщении, предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 000 гривен включительно останется без изменений.

Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме, уточняют в НБУ.

В сообщении также сказано, что Нацбанк принимает замечания и предложения к проекту до 27 марта.

Напомним, что в Украине 62% предприятий работают только с наличной оплатой. И 38% малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил новые правила перевозки наличных через границу