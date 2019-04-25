НБУ хочет упростить выход платежных компаний на украинский рынок

Национальный банк разрабатывает новый законопроект о платежных услугах, в основе которого будут нормы европейской платежной директивы PSD2.

Как сообщает пресс-служба НБУ, законопроект, в случае принятия, упростит выход на украинский рынок новых платежных систем.

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Регулятор планирует внедрить ряд инноваций:

- развить платежную инфраструктуру посредством перехода на международные стандарты (ISO 20022 и IBAN); популяризировать НПС ПРОСТІР и системы идентификации граждан BankID НБУ;

- изучить возможность выпуска центробанком собственной цифровой валюты - е-гривни (пилотный проект завершен, продолжается анализ его результатов);

- усилить коммуникацию с участниками рынка и создать платформу для обсуждения и реализации новейших финтех-решений в платежном пространстве.

"Важным для Национального банка является то, чтобы потребитель мог получить удобные, понятные и безопасные услуги в сфере розничных платежей, а увеличение конкуренции на этом рынке способствовало росту доступности таких услуг", - отметил Александр Яблунивский, директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

В начале апреля Нацбанк опубликовал первый отчет о работе платежных систем, назвав среди них системно и социально важные.