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НБУ и ПриватБанк ко Дню Независимости разыгрывают памятные монеты: деньги пойдут ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 10:58
НБУ и ПриватБанк ко Дню Независимости разыгрывают памятные монеты: деньги пойдут ВСУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк совместно с ПриватБанком объявили о старте благотворительного сбора средств "Монета за донат для ВСУ". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"У каждого, кто примет участие в сборе средств, будет шанс получить одну из 10 эксклюзивных памятных монет "Ой у лузі червона калина"- с собственноручными подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", — говорится в сообщении.

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Все собранные средства будут перечислены на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Вооруженных сил Украины.

Старт сбора – 24 августа 2022 в 10:00, завершение – 2 сентября 2022 в 23:59.

Чтобы получить шанс на выигрыш монеты из серебра, необходимо перевести 1000 гривень на спецсчет НБУ, на выигрыш монеты из нейзильбера нужно перевести 100 гривень.

  • Национальный банк Украины в рамках благотворительной акции "Смелая гривня" в течение следующих трех месяцев будет проводить сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен.
Наталия Софиенко
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