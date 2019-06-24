НБУ изменил методологию определения системно важных банков

Национальный банк Украины пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority) и международных практик.

Как отмечают в НБУ, обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка, а также предусматривает расширение перечня индикаторов системных банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений.

На первом этапе системно важные банки определяются по девяти индикаторами, которые характеризуют размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей.

На втором этапе применяется один индикатор, характеризующий уровень концентрации в отдельных банках вкладов населения, которые гарантируются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, международный опыт свидетельствует, что для предотвращения системным проблемам на финансовом рынке, связанным с состоянием и деятельностью системно важных банков, необходимо применять к ним более жесткие пруденциальные нормы, обеспечивающие дополнительный запас прочности таких учреждений.

Поэтому НБУ установил для таких банков специальные (усиленные) значения норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%).

Для системно важных банков также устанавливают повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 года, эти банки обязаны сформировать буфер системной важности в размере до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков.

Кроме того, для этих банков Закон Украины "О банках и банковской деятельности" предусматривает разработку плана восстановления деятельности банка в соответствии с требованиями, которые будут в ближайшее время установлены НБУ.

В Нацбанке отмечают, что поддержка ликвидности таких банков будет осуществляться регулятором на общих основаниях.

Перечень системно важных банков, определенных по обновленной методике, Нацбанк обнародует в ближайшее время. Начать выполнение усиленных требований по отдельным нормативам такие банки должны с 1 января 2020 года.

В НБУ напоминают, что по предварительной методологии с 2016 года системно важными банками неизменно определялись ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Изменения в методологии определения системно важных банков утверждены постановлением НБУ от 19 июня №79, которое вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 21 июня.

Ранее сообщалось, что НБУ будет по-новому определять системно важные банки. В течение марта-апреля Нацбанк планировал завершить обновление методологии оценки системной важности банков.