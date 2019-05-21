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21.05.2019, 12:34

НБУ изменил порядок определения связанных лиц банков

НБУ изменил порядок определения связанных лиц банков

Нацбанк установил, что ходатайство банка об определении отсутствии признаков связанности рассматривается 60 дней

Национальный банк Украины установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности с банком у лица, которое ранее было определенно регулятором как связанное с банком. Этот срок составляет 60 календарных дней, сообщает пресс-служба НБУ.

Решение о продлении срока рассмотрения такого ходатайства (при необходимости) будет принимать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.

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Также регулятор установил, что банк должен сообщить лицу о решении НБУ признать отсутствие признаков связанности с банком не позднее следующего рабочего дня после получения такого решения от регулятора.

Изменения утверждены постановлением НБУ №69 от 15 мая 2019 года и вступают в силу с 21 мая.

Ранее в Фонде гарантирования вкладов заявили, что планируют формировать пулы кредитов для продажи по принципу связанного лица.

Напомним, что в феврале этого года НАПК запустил реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Теги: нацбанк, НБУ, связанные лица
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