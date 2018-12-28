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28.12.2018, 13:20

НБУ изменил требования для банковских аудиторов

НБУ изменил требования для банковских аудиторов

Изменения касаются служебных требований к аудиторам и порядку проведения проверок

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения свои положения, которые регулируют вопросы проведения аудита банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк гармонизировал требование к образованию руководителя подразделения внутреннего аудита банка с требованием к образованию руководителя банка. Требование к их образованию будет одинаковым. В частности, они должны иметь высшее образование.

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Кроме того, регулятор установил требование о наличии опыта работы для руководителя подразделения внутреннего аудита в сфере аудиторской деятельности не менее пяти лет, из которых не менее трех лет в банке.

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В Положении также урегулирован порядок проведения внутреннего аудита у участника банковской группы. Он проводится подразделением внутреннего аудита банковской группы, если банк, согласно законодательству, не обязан создавать соответствующее подразделение.

Этим нововведением НБУ привел требование по составлению банком формы статистической отчетности о структуре активов и обязательств по срокам согласно требованиям новой редакции Правил организации статистической отчетности.

Как сообщалось ранее, Национальный банк расширил перечень данных, которые публикуются банками и регулятором, и отражают состояние деятельности банковской системы.

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Теги: аудит, НБУ
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