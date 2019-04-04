НБУ напомнил банкам о буфере консервации капитала

Сумма в размере 0,625% капитала станет обязательной для каждого банка на первом этапе процесса введения буфера консервации капитала, начинается с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ отмечают, что в дальнейшем размер буфера будет ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2,5% с 1 января 2023 года.

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Сформированный буфер позволит банкам в некризисный период запасти капитал сверх минимальных требований для покрытия возможных потерь, которые возникают в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала в будущем. Этот инструмент будет способствовать финансовой стабильности.

Буфер формируется теми же инструментами, что и основной капитал банков. Это означает, что с учетом требований к формированию буфера, значение показателя норматива достаточности капитала (Н3) на начало 2020 года составит не менее 7,625%.

В Нацбанке отмечают, что по данным на 1 марта 2019 года у всех платежеспособных банков достаточно капитала, чтобы обеспечить соблюдение требований по формированию буфера консервации капитала на уровне 0,625%.

В НБУ напоминают, что введение буферов капитала было утверждено постановлением Нацбанка от 12 мая 2015 года №312 Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2019 года платежеспособные банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли (3,99 млрд грн - за январь-февраль 2018-го).