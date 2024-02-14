НБУ назвал отток депозитов в январе сезонным. Сейчас они снова увеличиваются

Правительственные законопроекты о мобилизации если и повлияли на динамику депозитов, то минимально и не создали проблем для банковского сектора

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Уменьшение депозитного портфеля на 27 млрд грн в январе носило сезонный характер, сообщила LIGA.net пресс-служба Национального банка.

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Правительственные законопроекты о мобилизации если и повлияли на динамику, то минимально, и не создали проблем для банковского сектора.



"Динамика средств на счетах населения в банках в конце декабря – начале января имеет традиционный сезонный компонент. В конце декабря на счета сначала поступают значительные объемы выплат, а в начале января происходят оттоки средств населения со счетов в банках: используются средства зарплат и бонусов, полученных и не использованных в течение нескольких предновогодних и новогодних дней. Показатели 2023-2024 года в целом повторили этот тренд", — рассказал НБУ.

Регулятор признал, что в этом году снижение средств физических лиц в начале января было несколько выше, чем в предыдущие годы.

С конца января 2024 года Нацбанк фиксирует увеличение средств физических лиц в банках.

Законопроект №10449 о мобилизации, который сейчас рассматривает Верховная Рада и пока предусматривает возможность ареста депозитов уклонистов, был зарегистрирован 30 января и точно не привел к сокращению вкладов.

"За последние два дня января мы фиксировали увеличение остатков на счетах клиентов – физических лиц", – сообщил НБУ.

Аналогичный тренд наблюдался и в первой декаде февраля. "По оперативным данным мы фиксируем увеличение средств физических лиц в гривне. Валютные остатки практически неизменны", – сообщил Нацбанк.