НБУ назвал отток депозитов в январе сезонным. Сейчас они снова увеличиваются
Уменьшение депозитного портфеля на 27 млрд грн в январе носило сезонный характер, сообщила LIGA.net пресс-служба Национального банка.
"Динамика средств на счетах населения в банках в конце декабря – начале января имеет традиционный сезонный компонент. В конце декабря на счета сначала поступают значительные объемы выплат, а в начале января происходят оттоки средств населения со счетов в банках: используются средства зарплат и бонусов, полученных и не использованных в течение нескольких предновогодних и новогодних дней. Показатели 2023-2024 года в целом повторили этот тренд", — рассказал НБУ.
Регулятор признал, что в этом году снижение средств физических лиц в начале января было несколько выше, чем в предыдущие годы.
С конца января 2024 года Нацбанк фиксирует увеличение средств физических лиц в банках.
Законопроект №10449 о мобилизации, который сейчас рассматривает Верховная Рада и пока предусматривает возможность ареста депозитов уклонистов, был зарегистрирован 30 января и точно не привел к сокращению вкладов.
"За последние два дня января мы фиксировали увеличение остатков на счетах клиентов – физических лиц", – сообщил НБУ.
Аналогичный тренд наблюдался и в первой декаде февраля. "По оперативным данным мы фиксируем увеличение средств физических лиц в гривне. Валютные остатки практически неизменны", – сообщил Нацбанк.
- 25 декабря 2023 года Кабинет министров зарегистрировал законопроект о мобилизации под №10378, где впервые упоминалось ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями как возможное наказание для уклонистов. 11 января законопроект отозвали.
- 30 января Кабмин предоставил второй законопроект о мобилизации №10449, где прописана возможность ареста на средства и другие ценности уклонистов, находящиеся на счетах и на хранении в банках. Это наказание перед вторым чтением уберут.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пообещал, что арестов счетов уклонистов "точно не будет".