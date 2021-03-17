НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки
Национальный банк Украины назвал самые убыточные и прибыльные банки, сообщает пресс-служба НБУ.
По итогам января 2021 украинские банки получили 4,05 млрд грн чистой прибыли.
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Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 1, 535 млрд грн.
Наиболее прибыльными в январе были:
1. ПриватБанк – 1, 535 млрд грн
2. Райффайзен Банк Аваль – 380 млн грн
3. ПУМБ – 338 млн грн
4. ОТП Банк – 193 млн грн
5. Альфа-Банк – 186 млн грн
6. Универсал Банк – 162 млн грн
7. Ощадбанк – 139 млн грн
8. Сбербанк – 131 млн грн
9. Ситибанк – 120 млн грн
10. Укрэксимбанк – 102 млн грн.
По данным НБУ, 10 банков показали убытки на 48 млн грн.
В частности Правэкс Банк показал 17 млн грн убытков, Индустриалбанк – 9, 86 млн грн, Юнекс Банк – 5, 15 млн грн, Первый инвестиционный банк – 3,73 млн грн, БТА Банк – 3,5 млн грн, УБРР – 3,2 млн грн, Агропросперис Банк – 2,36 млн грн, Альпари Банк – 1,7 млн грн убытков.
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