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НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки

17.03.2021, 10:46
НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины назвал самые убыточные и прибыльные банки, сообщает пресс-служба НБУ.

По итогам января 2021 украинские банки получили 4,05 млрд грн чистой прибыли.

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Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 1, 535 млрд грн.

Наиболее прибыльными в январе были:

1. ПриватБанк – 1, 535 млрд грн

2. Райффайзен Банк Аваль – 380 млн грн

3. ПУМБ – 338 млн грн

4. ОТП Банк – 193 млн грн

5. Альфа-Банк – 186 млн грн

6. Универсал Банк – 162 млн грн

7. Ощадбанк – 139 млн грн

8. Сбербанк – 131 млн грн

9. Ситибанк – 120 млн грн

10. Укрэксимбанк – 102 млн грн.

По данным НБУ, 10 банков показали убытки на 48 млн грн.

В частности Правэкс Банк показал 17 млн грн убытков, Индустриалбанк – 9, 86 млн грн, Юнекс Банк – 5, 15 млн грн, Первый инвестиционный банк – 3,73 млн грн, БТА Банк – 3,5 млн грн, УБРР – 3,2 млн грн, Агропросперис Банк – 2,36 млн грн, Альпари Банк – 1,7 млн грн убытков.

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Наталия Софиенко
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