НБУ назвал средние ставки по кредитам для населения

Ставка по кредитам физическим лицам в IV квартале 2022 года колебалась около 30% годовых – это рыночный уровень до полномасштабной войны с Россией. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Неравномерный приток ликвидности в сектор стимулировал отдельные финучреждения конкурировать за клиентские средства. Банки повышали ставки по депозитам как физических лиц, так и бизнеса, а также работали над продлением их срочности.

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В среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла на 1,2 и. п. до 12,7% годовых. Средняя стоимость средств бизнеса увеличилась до 10,5% годовых.

"Повышение норм обязательного резервирования будет побуждать банки пересматривать свою процентную политику в течение І квартала 2023 года", – говорится в сообщении.

Высший спред ставок по операциям с населением позволил проводить более мягкую процентную политику в бизнес-сегменте без потерь для совокупной процентной маржи, отметили в НБУ.

Средневзвешенная ставка по гривневым ссудам предприятиям продолжала медленно расти в октябре-ноябре, но несколько снизилась в декабре до 20% годовых.

Банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн в 2022 году. По сравнению с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Наталія Софієнко

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