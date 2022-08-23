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НБУ не будет платить 129 млн грн банку "семьи" Януковича. Окончательное решение суда

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 11:02
НБУ не будет платить 129 млн грн банку
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

19 августа Верховный суд отменил взыскание с Национального банка Украины 128,942 млн грн в пользу владельцев выведенного с рынка Радикал Банка, информирует пресс-служба НБУ.

"Верховный Суд отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21 января 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 сентября 2020 о взыскании с Национального банка в пользу акционера выведенного с рынка ПАО "Радикал Банк" 128 942 532,00 грн и решение об отказе в иске", – говорится в сообщении.

Решение Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

НБУ принял решение о ликвидации Радикал Банка в ноябре 2015 года. Тогда по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, что создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка".

В 2014 году в Межигорье обнаружили документы, свидетельствовавшие о связи Радикал Банка с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

  • В 2018 году акционер Радикал Банка, ООО "Промышленная инновационная компания" обратился с иском к НБУ о возмещении имущественного ущерба. Суд первой инстанции в 2020 году принял сторону истца и постановил взыскать с Нацбанка 128,942 млн грн в пользу собственников выведенного с рынка банка.
  • Северный апелляционный суд Киева в том же году подтвердил решение первой инстанции. НБУ не согласился с этим решением и обжаловал его в Верховном суде, удовлетворившем кассационную жалобу.

Наталия Софиенко
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НБУ банки Радикал Банк
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