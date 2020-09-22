Суды обязали НБУ выплатить банку "семьи" Януковича 130 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" (мажоритарный владелец Радикал Банка) к НБУ и решено взыскать с ответчика 128,9 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

Это дело рассматривается в судах по второму кругу. 27 августа 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций.

Компания-истец заявляет, что ей как акционеру банка был нанесен ущерб из-за лишения корпоративных прав после отнесения Радикал банка к категории неплатежеспособных. Тогда суд кассационной инстанции отправил это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Хозсуд г. Киева).

В свою очередь НБУ ссылался на закон о банках, который был принят в мае 2020 года. Ответчик заявлял, что закон устанавливал особый порядок возмещения ущерба в случае отмены решения Нацбанка о выводе банка с рынка. Этот аргумент НБУ суд признал неубедительным.

В 2010 году Радикал Банк был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. В 2013 году банк начал обслуживать сотрудников скандальной компании "Танталит". Некоторые акционеры и должностные лица банка были связанные с группой межигорских фирм. По данным госреестра, на тот момент 71% акций банка принадлежали Александру Шпаку и Анри Веремийченко через Промышленную инновационную компанию.

В 2014 году в Межигорье обнаружили документы, которые свидетельствовали о связи Радикал Банка с беглым президентом Виктором Януковичем.

В 2015 году НБУ признал Радикал Банк неплатежеспособным и 9 ноября начал его ликвидацию.

4 июля 2018 года Высший административный суд отменил решение НБУ о признании Радикал Банка неплатежеспособным.

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Александр Мясищев

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