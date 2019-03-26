НБУ не смог продать гривни в рулонах

Аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривни, на котором Национальный банк предложил для реализации листы банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн, не состоялся.

Как сообщает пресс-служба регулятора, для участия в аукционе, который был назначен на 21 марта, зарегистрировался только один человек.

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По регламенту УМВБ, для проведения аукциона в нем должно принимать участие не менее двух покупателей.

В НБУ уточнили, что о проведении следующих аукционов регулятор и биржа Контрактовый дом УМВБ заблаговременно сообщат на своих официальных сайтах.

Напомним, гривневые рулоны являются сувенирной продукцией. На аукционе в январе НБУ выручил почти 10 млн грн от ее продажи.