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26.03.2019, 10:46

НБУ не смог продать гривни в рулонах

НБУ не смог продать гривни в рулонах

Для участия в аукционе зарегистрировался только один человек

Аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривни, на котором Национальный банк предложил для реализации листы банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн, не состоялся. 

Как сообщает пресс-служба регулятора, для участия в аукционе, который был назначен на 21 марта, зарегистрировался только один человек.

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По регламенту УМВБ, для проведения аукциона в нем должно принимать участие не менее двух покупателей.

В НБУ уточнили, что о проведении следующих аукционов регулятор и биржа Контрактовый дом УМВБ заблаговременно сообщат на своих официальных сайтах.

Напомним, гривневые рулоны являются сувенирной продукцией. На аукционе в январе НБУ выручил почти 10 млн грн от ее продажи.

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Теги: НБУ, гривня, рулоны гривни
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