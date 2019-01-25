Нацбанк продал рулоны гривневых банкнот на 10 миллионов

Национальный банк продал на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн на 9,8 млн грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

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В ходе торгов, по информации Нацбанка, продали 10 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 1 грн (почти на 1,4 млн грн), 20 тыс. листов номиналом в 2 грн (на 5,4 млн грн), 3 тыс. листов номиналом 5 грн (на 1,4 млн) и 2 тыс. листов номиналом 10 грн (на 1,6 млн грн).

Напомним, НБУ планирует постепенно заменить бумажные купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн на монеты.

В конце апреля 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн. Монеты в 5 и 10 грн Нацбанк планирует ввести в 2019-2020 годах.

Ожидается, что плановая заменая денег поможет регулятору сэкономить до 1 млрд грн на их печать.

По словам главы НБУ Якова Смолия, в этом году регулятор планирует отчеканить 80 млн монет в 1 и 2 грн и по 100 млн штук – в 5 и 10 грн.