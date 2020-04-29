НБУ обещает конец "зарплатного рабства" с 1 января 2021

Работники смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Это станет возможно с 1 января 2021 года, поскольку Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода работодателями зарплатных средств на банковские карточки сотрудников, сообщили в НБУ. Соответствующие изменения внедряет Постановление Правления НБУ №56 от 24 апреля.

Новация позволит избежать конфликтов между работодателем и работником о праве последнего самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

"Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг ", - прокомментировал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

До конца года банки и работодатели будут иметь время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы для бесперебойного функционирования услуги.

Работодатели получили возможность формировать ведомость для зачисления зарплаты работнику на счет, который он самостоятельно открыл в банке по собственному выбору, после введения в Украине международного номера банковского счета IBAN.

С 13 января в Украине используются только номера счетов международного стандарта IBAN.

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступил в силу 28 апреля, требует идентификации тех, кто пополняет банковскую карту через терминал на сумму свыше 5000 грн.