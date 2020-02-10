Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинцы смогут выбрать любой банк для получения зарплаты

Украинцы смогут выбрать любой банк для получения зарплаты
10.02.2020, 17:10

IBAN поможет отменить "зарплатное рабство" - НБУ представил к обсуждению проект постановления

Благодаря внедрению IBAN в Украине работодатель сможет перечислять зарплату работнику на счет, который он самостоятельно открыл в банке по собственному выбору. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который регулятор предложил для общественного обсуждения.

"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось", - прокомментировал решение замглавы НБУ Сергей Холод.

По его словам, это будет стимулировать банки к конкуренции и способствовать повышению уровня обслуживания клиентов.

Также документ вносит другие изменения, связанные с принятием Кодекса о банкротстве и закона о противодействии отмыванию денег.

Обсуждение проекта постановления продлится до 10 марта.

Читайте также: IBAN - инструкция по использованию, или Платежи по-новому

Напишите нам
iban зарплатный проект зарплатное рабство
Комментарии
Последние новости
 