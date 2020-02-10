Украинцы смогут выбрать любой банк для получения зарплаты

Благодаря внедрению IBAN в Украине работодатель сможет перечислять зарплату работнику на счет, который он самостоятельно открыл в банке по собственному выбору. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который регулятор предложил для общественного обсуждения.

"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось", - прокомментировал решение замглавы НБУ Сергей Холод.

По его словам, это будет стимулировать банки к конкуренции и способствовать повышению уровня обслуживания клиентов.

Также документ вносит другие изменения, связанные с принятием Кодекса о банкротстве и закона о противодействии отмыванию денег.

Обсуждение проекта постановления продлится до 10 марта.

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