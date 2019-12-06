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Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег
06.12.2019, 15:39

За принятие закона проголосовали 246 народных депутатов

Сегодня, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.

Как отмечают в Министерстве финансов Украины, реализация закона позволит не только выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга, но и приведет законодательство Украины в соответствие с требованиями ЕС.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению, его нормы были дополнены: процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства; ограничением максимального размера штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений; возможностью обжалования решения о наложении штрафов к выполнению решения; изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц связанных с терроризмом (перечень будет изменяться на основании решения суда); а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.

В Минфине уточняют, что внедрение закона обеспечит:

- переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсам отчетности о подозрительных операциях своих клиентов;

- возможность использования результатов проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга;

- увеличение суммы финопераций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 000 грн до 400 000 грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4);

- создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения;

- сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования;

- усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.

  • Первое чтение в Верховной Раде законопроект прошел 1 ноября.
  • В августе НБУ дополнил правила проведения финмониторинга. Регулятор решил предупреждать банки заранее о времени и целях проверок, а также предоставил возможность обсуждать на открытых встречах предварительные результаты проверок.
  • За третий квартал 2019 года НБУ передал Службе безопасности Украины информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн.

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отмывание денег финмониторинг
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