Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

Сегодня, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.

Как отмечают в Министерстве финансов Украины, реализация закона позволит не только выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга, но и приведет законодательство Украины в соответствие с требованиями ЕС.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению, его нормы были дополнены: процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства; ограничением максимального размера штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений; возможностью обжалования решения о наложении штрафов к выполнению решения; изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц связанных с терроризмом (перечень будет изменяться на основании решения суда); а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.

В Минфине уточняют, что внедрение закона обеспечит:

- переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсам отчетности о подозрительных операциях своих клиентов;

- возможность использования результатов проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга;

- увеличение суммы финопераций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 000 грн до 400 000 грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4);

- создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения;

- сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования;

- усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.