Заработал Кодекс о банкротстве. Что это значит для физлиц?

Кодекс о банкротстве, который внедряет в Украине институт банкротства физических лиц, вводится в действие c 21 октября.

Для физлиц Кодекс позволяет инициировать процедуру банкротства, реструктуризировать свой долг или погасить в счет имущества, при этом предполагает неприкосновенность жилья.

Для юрлиц процедура банкротства должна стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов. Продавать имущество компаний-банкротов будут только через электронный аукцион ProZorro.

Что изменится и кто выиграет от введения новых правил - в разборе LIGA.net.

Почему это важно

Документ официально урегулирует тему неплатежеспособности заемщиков. Физлицо сможет объявить себя банкротом, инициировав процедуру через хозяйственный суд по месту регистрации.

В развитых странах, таких как США, Германия, Польша этот механизм уже работает. Он позволяет честным должникам реструктуризировать долги, а иногда - и списать.

В итоге от этого выигрывает и должник, и государство. Избавившись от долгового бремени, человек может устроиться на легальную работу и платить налоги.

Какая процедура

Хозсуд назначает арбитражного управляющего. Его задача - составить план реструктуризации кредита или продать имущество заемщика, чтобы расплатиться по долгам.

Открыть производство о неплатежеспособности позволят при ряде условий. Размер просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее тридцати минимальных зарплат, то есть около 125 000 грн при "минималке" в 4173 грн.

Объявить себя банкротом сможет должник, который перестал погашать плановые платежи (в том числе кредиты) в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение 2 месяцев.

Еще одна причина - постановление об отсутствии у физлица имущества, которое можно взыскать.

Реструктуризация предусматривает изменение сроков выплат или прощение долгов. Но под такую процедуру не подпадают кредиты на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши, или долги, появившиеся из-за участия в азартных играх или от неуплаты алиментов.

Что касается продажи имущества, то это не может быть единственное жилье должника, деньги на пенсионном счету или в фонде соцстрахования.

Не спишут долги тем, у чьих близких и родственников большие доходы. Однако на близких не распространяется ответственность за долги заемщика.

Я – банкрот. Что дальше?

В течение трех лет вы не будете иметь безупречную деловую репутацию. А перед заключением кредитных договоров, займа, поручительства или залога должны будете письменно сообщить о факте своего банкротства.

Кроме того, повторно инициировать банкротство вы не сможете еще пять лет, если только не погасили все свои долги полностью и в порядке, предусмотренном Кодексом.

Что изменится для юрлиц

Процедура банкротства должна стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов.

Если сейчас признание компании неплатежеспособной может длиться от трех до девяти лет, в то время как она продолжает свою деятельность, но не платит налоги, то по новому Кодексу, предприятие-должник неизбежно столкнется с ликвидацией, если не может платить кредиторам в течение 2-3 месяцев.

Кроме того, залоговые кредиторы смогут взыскать имущество вне процедур банкротства, если в течение 170-дневного срока по их требованиям не были урегулированы вопросы санации компании или перехода к ее ликвидации.

Продавать имущество компаний-банкротов будут теперь только через электронный аукцион ProZorro, что ограничит злоупотребления должников, например, выкуп имущества приближенными компаниями по низкой цене.