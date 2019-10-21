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В Украине заработал новый Кодекс о банкротстве

В Украине заработал новый Кодекс о банкротстве
21.10.2019, 15:26

Физлица получили право объявлять себя банкротами, а банкротство компаний будет проходить по новым правилам

Кодекс о банкротстве, который внедряет в Украине институт банкротства физических лиц, вводится в действие 21 октября. Об этом говорится в положениях кодекса, вступившего в силу весной.

В пресс-службе Министерства юстиции отмечают, что документ соответствует мировым тенденциям, что должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в стране.

"Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса благодаря принятому акту", - считает замминистра юстиции Валерия Коломиец.

Для юрлиц процедура банкротства должна стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов. Продавать имущество компаний-банкротов будут только через электронный аукцион ProZorro.

Для физлиц Кодекс позволяет инициировать процедуру банкротства, реструктуризировать свой долг или погасить в счет имущества, при этом предполагает неприкосновенность жилья.

В Минюсте отмечают, что уже приняты ряд постановлений правительства для введения Кодекса в действие, но разработка нормативных актов продолжается. При этом процедуру банкротства уже можно проводить по новым правилам, утверждают в министерстве.

Подробнее читайте: Украинцы смогут объявлять себя банкротами. Что это значит?

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