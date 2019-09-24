НБУ обжалует решения судов по банку Лагуна

Национальный банк Украины обжалует в Верховном Суде решения Окружного админсуда Киева от 26 апреля и Шестого апелляционного админсуда от 19 сентября, которыми были признаны незаконными решения регулятора о неплатежеспособности Астра Банка.
Как отмечают в пресс-службе НБУ, апелляционная жалоба будет подана после получения полного текста постановления по делу №826/8333/15.
В Нацбанке обращают внимание на то, что суды предыдущих инстанций не учли несколько фактов, доказывающих рисковую деятельность Астра Банка.
Во-первых, факт концентрации средств Астра Банка в Дельта Банке, который на тот момент был отнесен к категории проблемных, в сумме 163,8 млн грн, или 91,2% от активов Астра Банка.
Во-вторых, Астра Банк не предлагал каких-либо действенных мер по восстановлению ликвидности и приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства.
В-третьих, законодательство определяет дискреционные полномочия Нацбанка и именно правление НБУ устанавливает факт совершения банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов банка.
"Национальный банк уверен в своей правовой позиции и продолжит ее доказывать в суде высшей инстанции", - говорится в сообщении.
В НБУ напоминают, что решение об отнесении ОАО Астра Банк к категории неплатежеспособных было принято 19 марта 2015 года.
Сейчас НБУ оспаривает в Верховном Суде решения по 10 проблемным банкам.