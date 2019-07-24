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24.07.2019, 14:57

НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции на 5 млрд грн

НБУ обнаружил подозрительные финансовые операции на 5 млрд грн

Нацбанк проинформировал правоохранителей о сомнительных операциях в 10 банках

Во II квартале Национальный банк Украины предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн

Как отмечают в пресс-службе НБУ, эти данные были получены во время проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

В частности, с 1 апреля по 30 июня в правоохранительные органы Нацбанк отправил по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн.

Кроме того, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около $23,5 млн и 57 000 евро.

В Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отправлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности бюро.

В НБУ напоминают, что в I квартале регулятор направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что за апрель-июнь 2019 года Нацбанк провел 269 проверок и обнаружил 21 нелегальный обменник.

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Теги: НБУ, финансовый мониторинг, подозрительные финансовые операции
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