НБУ обнаружил два десятка нелегальных обменников

Национальный банк за апрель-июнь 2019 года провел 269 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых обнаружил 21 нелегальный обменник.

Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Кроме того, во время проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций:

проведение операций без документального оформления ;

значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и бухгалтерскими документами;

непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Напомни, что за 2018 года НБУ проверил 1103 обменника. Из них 225 были нелегальны.