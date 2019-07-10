НБУ обнаружил два десятка нелегальных обменников

Национальный банк за апрель-июнь 2019 года провел 269 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых обнаружил 21 нелегальный обменник.
Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.
Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.
Кроме того, во время проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций:
Напомни, что за 2018 года НБУ проверил 1103 обменника. Из них 225 были нелегальны.