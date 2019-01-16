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16.01.2019, 12:13

Нелегальные обменники: НБУ обнародовал список с адресами

Нелегальные обменники: НБУ обнародовал список с адресами

Нацбанк обнаружил 225 нелегальных обменных пунктов

Национальный банк (НБУ) обнародовал список с адресами и фотографиями незаконных пунктов обмена валют по Украине.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в 2018 году НБУ проверил 1103 обменника.

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По результатам проверок, Нацбанк обнаружил 225 нелегальных обменных пунктов, которые работали в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Информацию о них направили в правоохранительные органы.

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Напомним, что с февраля украинцы смогут купить и продать валюту в почтовых отделениях.

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Теги: нацбанк, НБУ, обмен валют, обменники, нелегальные обменники
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