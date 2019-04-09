НБУ обновил список банков-участников валютных интервенций

В обновленный список банков, которые будут принимать участие в валютных интервенция по лучшему курсу во квартале этого года, Национальный банк добавил один новый банк - ОАО Банк Восток. В то же время из него был исключен ПАО Укрсоцбанк, который был присоединен к АО Альфа-Банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В апреле-июне в таких интервенциях смогут участвовать 20 банков: Альфа-Банк, Альянс, Инвестиций и Сбережений, Восток, КБ Глобус, ИНГ Банк Украина, Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк.

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В I квартале 2019 года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке почти $792 млн. Более половины валюты - $417,5 млн - регулятор купил через интервенции по лучшему курсу. За этот период НБУ продал на межбанке почти $167 млн, из них $108,5 млн с помощью интервенции по лучшему курсу.

Напомним, интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса проводятся с начала 2017 года.

Согласно критериям отбора, в валютных интервенциях могут участвовать 20 банков, у которых по итогам предыдущего квартала был наилучший рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Рейтинг банков рассчитывается на основе трех критериев:

объем операций по покупке и продаже валюты между банком и другими субъектами рынка, в частности Нацбанком (удельный вес в общем рейтинге составляет 50%);

объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес - 30%);

объем активов банка (удельный вес - 20%).





Валютные интервенции по лучшему курсу осуществляются следующим образом: НБУ одновременно направляет всем банкам запрос по цене на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы Bloomberg и Thomson Reuters, получает предложения банков и заключает соглашение с тем банком, который предложил лучшую цену.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля НБУ проводит валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют.