НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам больше информации

Национальный банк расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия, сообщается в пресс-релизе НБУ.

Кроме того, Нацбанк установил требования к раскрытию данных на сайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам.

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Требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений.

Теперь небанковские финучреждения будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов.

Кроме того, в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посреднические услуги.

Обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация – будет обнародоваться годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудитором вместе с его отчетом.

"Информация должна быть актуальна, не вводить клиентов в заблуждение, а ее поиск должен быть простым", — добавили в НБУ.

Документ вступает в силу 10 ноября 2021 года.

1 сентября 2020 года начали действовать новые правила рекламирования кредитов для банков. Соблюдение банками всех требований будет контролироваться управлением защиты прав потребителей денежных услуг Нацбанка. За нарушение банки будут штрафовать на 5100–10 200 грн за каждый выявленный случай.

18 ноября 2020 года в НБУ сообщили, что выдача даже небольших кредитов небанковскими финансовыми учреждениями будет регулироваться теми же нормами, что и выдача кредитов банками.

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Наталия Софиенко

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