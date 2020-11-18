НБУ ужесточит требования выдачи микро-кредитов финансовыми компаниями

Выдача даже небольших кредитов небанковскими финансовыми учреждениями будет регулироваться теми же нормами, что и выдача кредитов банками. Об этом сообщает Financial Club со ссылкой на начальника управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины Ольгу Лобайчук.

"Как и по отношению к банкам, существует 49-е постановление по расчету реальной процентной ставки по кредиту, сейчас эта же методика предоставлена на обсуждение небанковским учреждениям. С 8 января кредиты, меньшие за минимальную заработную плату (до 5000 грн), подпадают под действие этого закона и становятся "потребительскими". Соответственно, формула накладывается и на них", – объяснила Лобайчук.

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До конца года НБУ утвердит требования к расчету процентной ставки для финкомпаний. В следующем квартале Нацбанк примет два документа: о требованиях к раскрытию информации финкомпаниями на сайте и в рекламе, и о требованиях к договорам кредитования, говорится в сообщении.

Также НБУ запретит "мелкий шрифт" в кредитных договорах.

С 2017 года действует закон "О потребительском кредитовании". На его выполнение НБУ постановлением №49 утвердил правила расчета кредитной ставки для банков. Данный закон не распространялся на короткие кредиты (до одного месяца) и незначительные кредиты (меньше минимальной зарплаты). В сентябре Верховная Рада отменила эту "льготу" и обновленный закон вступит в силу с 8 января 2021 года.

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Роман Брыль

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