Закон о микрокредитовании. В НБУ рассказали, что изменится для заемщиков
В Национальном банке разъяснили, что изменится для заемщиков после принятия Верховной Радой законопроекта №1109, который относит микрокредиты размером до одной минимальной зарплаты (до 5000 грн) и сроком до одного месяца к потребительским кредитам. Об этом сообщается на Facebook-странице НБУ.
"Парламент сделал еще один шаг к усилению защиты прав граждан, пользующихся потребительскими кредитами", – отмечает регулятор.
Что предусматривает документ
После вступления данного документа в силу на кредиты до одной минимальной зарплаты будут распространяться требования закона "О потребительском кредитовании" относительно необходимости раскрытия информации о полной стоимости кредита.
В НБУ напоминают, что сегодня средний размер одного кредита, выданного финкомпаниями, составляет 3711 грн, а средний срок – до одного месяца.
Как теперь будут защищать права заемщиков
Банки и финкомпании должны будут указывать полную стоимость микрокредитов.
"Отныне законодательство требует от финучреждений раскрывать полную процентную ставку по микрокредитам, полные затраты клиента. То есть должны уйти в прошлое кредиты "под 0%", которые на деле превращаются в кредиты под 1700% годовых", – отмечают в Нацбанке.
Кроме того, теперь запрещено начислять штрафы и пеню по микрокредитам более чем до двойной суммы кредита. Ранее кредиторы могли увеличивать обязательства должника за счет штрафов в два, три, пять и даже в десять раз.
Также теперь установлено, что финучреждение не имеет права повышать ставку по кредиту, даже если клиент нарушает условия договора.
"Финучреждения сегодня, к сожалению, этим злоупотребляют – автоматически повышают ставку с первого же дня просрочки, дополнительно к начислению штрафов. Теперь ставка по микрокредитам не может меняться в худшую для клиента сторону", – говорится в сообщении.
Когда был разработан законопроект
Проект закона №1109 был разработан депутатом от "Слуги народа", главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Документ был зарегистрирован в Раде еще 29 августа 2019 года.
4 февраля 2020 года парламент принял данный законопроект в первом чтении, а 15 сентября – в целом.
В Нацбанке отметили, что поддерживают данные законодательные изменения, как и любые другие действия, направленные на усиление защиты прав клиентов финучреждений.
- В апреле стало известно о том, что вследствие коронакризиса увеличилась доля просроченных кредитов.
- 15 сентября 310 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта №1109 во втором чтении и в целом.
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