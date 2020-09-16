Закон о микрокредитовании. В НБУ рассказали, что изменится для заемщиков

В Национальном банке разъяснили, что изменится для заемщиков после принятия Верховной Радой законопроекта №1109, который относит микрокредиты размером до одной минимальной зарплаты (до 5000 грн) и сроком до одного месяца к потребительским кредитам. Об этом сообщается на Facebook-странице НБУ.

"Парламент сделал еще один шаг к усилению защиты прав граждан, пользующихся потребительскими кредитами", – отмечает регулятор.

Что предусматривает документ

После вступления данного документа в силу на кредиты до одной минимальной зарплаты будут распространяться требования закона "О потребительском кредитовании" относительно необходимости раскрытия информации о полной стоимости кредита.

В НБУ напоминают, что сегодня средний размер одного кредита, выданного финкомпаниями, составляет 3711 грн, а средний срок – до одного месяца.

Как теперь будут защищать права заемщиков

Банки и финкомпании должны будут указывать полную стоимость микрокредитов.

"Отныне законодательство требует от финучреждений раскрывать полную процентную ставку по микрокредитам, полные затраты клиента. То есть должны уйти в прошлое кредиты "под 0%", которые на деле превращаются в кредиты под 1700% годовых", – отмечают в Нацбанке.

Кроме того, теперь запрещено начислять штрафы и пеню по микрокредитам более чем до двойной суммы кредита. Ранее кредиторы могли увеличивать обязательства должника за счет штрафов в два, три, пять и даже в десять раз.

Также теперь установлено, что финучреждение не имеет права повышать ставку по кредиту, даже если клиент нарушает условия договора.

"Финучреждения сегодня, к сожалению, этим злоупотребляют – автоматически повышают ставку с первого же дня просрочки, дополнительно к начислению штрафов. Теперь ставка по микрокредитам не может меняться в худшую для клиента сторону", – говорится в сообщении.

Когда был разработан законопроект

Проект закона №1109 был разработан депутатом от "Слуги народа", главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Документ был зарегистрирован в Раде еще 29 августа 2019 года.

4 февраля 2020 года парламент принял данный законопроект в первом чтении, а 15 сентября – в целом.

В Нацбанке отметили, что поддерживают данные законодательные изменения, как и любые другие действия, направленные на усиление защиты прав клиентов финучреждений.

В апреле стало известно о том, что вследствие коронакризиса увеличилась доля просроченных кредитов.

15 сентября 310 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта №1109 во втором чтении и в целом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.