"Драконовские штрафы" за просроченные кредиты. Рада унормировала сферу микрокредитования

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1109 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй". "За" проголосовали 310 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, цель документа – нормирование сферы микрокредитования и повышение качества системы кредитных историй физических лиц.

Для этого в закон "О потребительском кредитовании внесли несколько изменений. Самое главное – это распространение действия закона на небольшие кредиты, которые соответствуют следующим критериям:

– размер кредита не превышает минимальной заработной платы (на сегодня – 5000 грн);

– срок оплаты – не менее 1 месяца.

Кроме того, одновременное применение штрафа и пени за нарушение потребителем обязательства по договору запрещено.

Законопроект предлагает решить проблему "драконовских штрафов" с помощью лимита на размер взыскания с должника (суммы штрафов, пени, процентной ставки, иных платежей). Максимальную сумму предлагают ограничить двойным размером кредита. То есть если размер займа составляет одну минимальную зарплату (5000 грн), максимальная сумма платежей не сможет превышать 10 000 грн.

Законопроект обязывает финкомпании "сливать" данные по каждой кредитной сделке в бюро кредитных историй (БКИ). Причем в кратчайшие сроки, не позднее следующего рабочего дня после заключения договора. Согласие потребителя на передачу информации по кредиту будет обязательным условием для предоставления кредита.

В апреле стало известно о том, что вследствие коронакризиса увеличилась доля просроченных кредитов .

В сентябре Совет по финансовой стабильности заявил, что Госбанкам спишут 305 млрд грн безнадежных кредитов. Но должников не простят.

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Наталия Софиенко

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