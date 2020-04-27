Финкомпании в прошлом году в полтора раза увеличили выдачу кредитов

Финкомпании в 2019 году выдали кредитов на 79,18 млрд грн. Это на 52,5% больше, чем в 2018 году, сообщили в Нацкомфинуслуг.

За прошлый год количество финкомпаний с лицензиями на выдачу займов увеличилось на 44 - до 684.

Более половины общей суммы кредитных средств - 55,3% - финкомпании выдали физлицам, с которыми в прошлом году подписали почти 11,8 млн договоров. Это на 4,3 млн больше, чем в 2018 году.

Задолженность всех заемщиков по 2019 выросла на 36,5% и составляет 64,78 млрд грн. Долги физлиц выросли на 29,4% и составили 13,87 млрд грн.

Средняя сумма займа в прошлом году составляла 6 334 грн. Физлица в среднем занимали 3 711 грн, юрлица - 50 230 грн, физлица-предприниматели - 30 461 грн.

Большинство кредитов - "до зарплаты", на срок до 30 дней. Доля таких договоров составляет 83,1%. На кредиты со сроком более года пришлось лишь 5,1% договоров.

В прошлом году 70% договоров по предоставлению займов заключили дистанционно. Общая сумма выданных таким образом кредитов - 27,4 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

С начала марта до середины апреля увеличилась на 4,3% доля розничных гривневых кредитов населению с просрочкой более недели, сообщили в Нацбанке.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 23 апреля анонсировал льготные кредиты под 3% "Новые деньги" для заробитчан, которые вернулись в Украину.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"