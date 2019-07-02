Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 08:18

НБУ определил 14 системно важных банков - список

НБУ определил 14 системно важных банков - список

Нацбанк расширил список системно важных банков в соответствии с обновленной методологией

Национальный банк Украины расширил перечень системно важных банков в соответствии с обновленной методологией. С 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Теперь таких банков 14. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Нацбанк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, так как потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, системно важными являются 14 банков:

  1. ПриватБанк,
  2. Ощадбанк,
  3. Укрэксимбанк,
  4. Укргазбанк,
  5. Альфа-Банк,
  6. Укрсоцбанк,
  7. Райффайзен Банк Аваль,
  8. ПУМБ,
  9. Укрсиббанк,
  10. ТАСкомбанк,
  11. Универсал банк,
  12. Кредобанк,
  13. ОТП банк,
  14. Южный.

Как отмечают в НБУ, статус системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять повышенные требования для обеспечения запаса прочности.

Во-первых, с 1 января 2020 года для таких банков повышается норматив мгновенной ликвидности (Н4) - не менее 30%, а максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) определяется в размере не более 20%.

Во-вторых, системные банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года. Размер буфера будет зависеть от значения показателя системной важности банка:

  • буфер системной важности должен составлять 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, Укрсоцбанка, ПУМБ, УкрСиббанка, ТАС, Универсал Банка, ОТП Банка, банка Южный и Кредобанка;
  • 1,5% - для Укрэксимбанка и Укргазбанка;
  • 2% - для ПриватБанка и Ощадбанка.

В-третьих, эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям НБУ, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

Кроме того, после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться всех перечисленных требований в течение еще 12 месяцев.

В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

Перечень банков утвержден решением правления НБУ от 27 июня 2019 года №438-рш "Об определении системно важных банков", которое вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил методологию определения системно важных банков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, системно важные банки, системный банк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 