НБУ определил 14 системно важных банков - список

Национальный банк Украины расширил перечень системно важных банков в соответствии с обновленной методологией. С 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Теперь таких банков 14. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Нацбанк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, так как потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, системно важными являются 14 банков:

Как отмечают в НБУ, статус системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять повышенные требования для обеспечения запаса прочности.

Во-первых, с 1 января 2020 года для таких банков повышается норматив мгновенной ликвидности (Н4) - не менее 30%, а максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) определяется в размере не более 20%.

Во-вторых, системные банки должны сформировать дополнительно к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года. Размер буфера будет зависеть от значения показателя системной важности банка:

буфер системной важности должен составлять 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, Укрсоцбанка, ПУМБ, УкрСиббанка, ТАС, Универсал Банка, ОТП Банка, банка Южный и Кредобанка;

1,5% - для Укрэксимбанка и Укргазбанка;

2% - для ПриватБанка и Ощадбанка.

В-третьих, эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности согласно требованиям НБУ, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

Кроме того, после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться всех перечисленных требований в течение еще 12 месяцев.

В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

Перечень банков утвержден решением правления НБУ от 27 июня 2019 года №438-рш "Об определении системно важных банков", которое вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил методологию определения системно важных банков.